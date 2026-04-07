Esce da auto dopo incidente e viene travolto da veicolo in corsa, morto 35enne 

Drammatico incidente stradale mortale ieri sera lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. La vittima è D.C. di 35 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare al chilometro 32, tra Partinico e Balestrate, l’auto su cui viaggiava in direzione di Palermo si è schiantata contro il guard rail, ribaltandosi.

L’uomo, in stato confusionale, è riuscito, però, a uscire dall’abitacolo ma una volta fuori è stato travolto da un’altra vettura in transito. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia stradale per i rilievi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.