Si rifiuta di dargli i soldi e viene aggredita dal compagno: arrestato 26enne

A Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato un 26enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” commessi ai danni della compagna convivente.

In particolare, i militari – a seguito di una richiesta pervenuta al “112 NUE” – sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, bloccando subito l’uomo in stato di forte agitazione.

Gli accertamenti eseguiti sul posto nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, poco prima, il 26enne aveva aggredito verbalmente la compagna che si era rifiutata di dargli dei soldi, colpendola anche con uno schiaffo sferrato in presenza del loro figlio di 18 mesi.

Pertanto, anche alla luce di alcuni episodi analoghi che avevano già riguardato la coppia in precedenza, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato così condotto presso la Casa Circondariale di Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la vittima è stata medicata sul posto da personale del “118”.