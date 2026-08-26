Agrigento

Case in affitto a stranieri, controlli a tappeto della Questura di Agrigento 

La normativa impone a chiunque dia alloggio o ceda un immobile a un cittadino straniero di darne comunicazione scritta all'Autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell'immobile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Controlli a tappeto della Questura di Agrigento sulle locazioni e la cessione di immobili a cittadini stranieri. Gli agenti della D.I.G.O.S. stanno elevando una serie di sanzioni amministrative a carico dei proprietari di abitazioni che omettono di inoltrare la comunicazione obbligatoria alle autorità di Pubblica Sicurezza entro i tempi previsti dalla legge. Al centro dei controlli c’è l’applicazione dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). 

La normativa impone a chiunque dia alloggio o ceda un immobile a qualsiasi titolo a un cittadino straniero o apolide di darne comunicazione scritta all’Autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
In caso di omessa o tardiva segnalazione, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria gravosa: importo della sanzione: Da 500,00 a 3.500,00 euro e pagamento in misura ridotta: 1.000,00 euro se effettuato entro 60 giorni dalla notifica (tramite modello F23 alla Prefettura di Agrigento).

L’attività della DIGOS prosegue per verificare la regolarità delle locazioni sul territorio e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e soggiorno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Blitz spettacolare nel centro di Agrigento, sgominata la banda della chiave bulgara
di Giuseppe Castaldo

Utilizzano cellulari in carcere per comunicare con l’esterno, 15 indagati 
Apertura

Mafia, bloccata una lettera inviata al boss ergastolano Falsone 
Agrigento

Minaccia e aggredisce i carabinieri durante controllo, denunciato studente minorenne 
di Gioacchino Schicchi

Pronto soccorso, ritardi, disservizi e… mosche. Quando si chiedono diritti e si forniscono scuse
banner italpress istituzionale banner italpress tv