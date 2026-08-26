Blitz spettacolare nel centro di Agrigento, sgominata la banda della chiave bulgara

Non è passato certamente inosservato il blitz dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che, nella serata di ieri, hanno individuato i presunti componenti della banda della chiave bulgara. I ladri sono sospettati di aver messo a segno negli ultimi giorni numerosi furti in abitazione utilizzando il temuto arnese. Si tratta di quattro persone, tutte originarie dell’est Europa. Nei loro confronti non è scattato l’arresto in assenza di flagranza di reato ma sono stati tutti denunciati. L’attività investigativa comunque prosegue.

Il blitz, come detto, non è passato inosservato poiché avvenuto nella serata di ieri davanti a numerosi passanti. I carabinieri hanno individuato un’auto utilizzata dal gruppo tra la stazione centrale e il piazzale davanti la Questura di Agrigento. Secondo primissime informazioni ci sarebbe stato anche un tentativo di fuga bloccato sul nascere dai militari dell’Arma. Le indagini, in ogni caso, proseguono. Nell’ultima settimana, infatti, si sono registrati diversi colpi in abitazione con l’utilizzo della chiave bulgara. L’appartamento di un medico è stato svaligiato in via Dante così come la casa l’abitazione di una pensionata e di un dipendente pubblico. Questi ultimi furti sono avvenuti in via Empedocle.