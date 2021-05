Siculiana celebra la festa del Santissimo Crocifisso

Si è celebrata ieri, nonostante per il secondo anno si debba fare con le misure di contenimento scaturite dal coronavirus, la festa “Di lu tri di maio” a Siculiana. La festa del 3 di maggio, un appuntamento religioso che coinvolge tutta la comunità, si è tenuta come di consueto al Santissimo Crocifisso del paese agrigentino ed è stata seguita da tanti fedeli anche grazie ad una diretta su Facebook. Si tratta di una delle manifestazioni più partecipate di tutta la Sicilia . Il simulacro del Cristo nero di Siculiana è una scultura in leccio, smaltata di marrone scuro. Cristo, appena spirato, è poggiato di peso sulle ginocchia piegate.