Favara

Siglato gemellaggio tra la città di Favara e Saarlouis, Palumbo: “gli emigrati possono sentirsi a casa”

Un ponte gettato tra le due comunità.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nella giornata di ieri è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra la città di Favara e quella di Saarlouis, in Germania.

Non un semplice atto formale, ma un ponte gettato tra le due comunità.
“Qui vivono, perché emigrati nei decenni, moltissimi favaresi che adesso potranno sentirsi un po’ più a casa”, dichiara il sindaco Palumbo che ha portato i saluti della comunità, insieme all’assessore Angelo Airò Farulla, i consiglieri comunali Miriam Indelicato, Rino Castronovo, Totò Favara e Paolo Dalli Cardillo, il dirigente comunale Giacomo Sorce e il responsabile dell’associazione “Italiani nel Mondo” Giuseppe Arnone oltre al Comitato San Giuseppe, rappresentato da Gerlando Stuto, Tonino Milazzo e Calogero Cusumano.

“Grazie all’amministrazione e ai cittadini di Saarlouis per la loro accoglienza calorosa: li aspettiamo nuovamente a Favara, loro nuova città, per fargli conoscere una terra complessa ma bellissima”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Crisi idrica, il Cartello sociale: “Sindaci collaborino per salvare Aica”
Catania

Ruba una bici sotto l’occhio della telecamera, denunciato 
Agrigento

Crisi idrica, Legambiente: “Anomalo il prestito ad Aica”
Trapani

Furto di olive, tre arresti e quattro denunce
Giudiziaria

Si appropria di fondi destinati all’Università, sequestrati 1.6 milioni all’ex rettore Cuzzocrea
Agrigento

La figura di Marta Abba al centro del 62° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani
banner italpress istituzionale banner italpress tv