Siglato gemellaggio tra la città di Favara e Saarlouis, Palumbo: “gli emigrati possono sentirsi a casa”

Nella giornata di ieri è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra la città di Favara e quella di Saarlouis, in Germania.

Non un semplice atto formale, ma un ponte gettato tra le due comunità.

“Qui vivono, perché emigrati nei decenni, moltissimi favaresi che adesso potranno sentirsi un po’ più a casa”, dichiara il sindaco Palumbo che ha portato i saluti della comunità, insieme all’assessore Angelo Airò Farulla, i consiglieri comunali Miriam Indelicato, Rino Castronovo, Totò Favara e Paolo Dalli Cardillo, il dirigente comunale Giacomo Sorce e il responsabile dell’associazione “Italiani nel Mondo” Giuseppe Arnone oltre al Comitato San Giuseppe, rappresentato da Gerlando Stuto, Tonino Milazzo e Calogero Cusumano.

“Grazie all’amministrazione e ai cittadini di Saarlouis per la loro accoglienza calorosa: li aspettiamo nuovamente a Favara, loro nuova città, per fargli conoscere una terra complessa ma bellissima”, ha concluso il primo cittadino.