Caltanissetta

Abbandona cuccioli sul ciglio della strada, 18 cagnolini salvati da Carabinieri

I cuccioli sono stati messi al sicuro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il senso civico e la responsabilità di un cittadino e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno consentito di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati.

L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del nisseno, ove un cittadino, nel transitare a bordo della propria auto, ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane.

Il giovane in transito non esitava a intervenire prontamente avvicinandosi all’uomo per chiedendogli di desistere e di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il numero di targa del veicolo. Successivamente, ha contattato un noto attivista animalista, che inoltrava la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta, oltre che sui propri canali social.

Una volta risaliti all’intestatario dell’auto e all’indirizzo dell’abitazione, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di rinvenire e prendere temporaneamente in custodia i 18 cuccioli; in buono stato di salute, ma bisognosi di cure e assistenza, sono stati affidati ad un’associazione di volontariato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Crisi idrica, il Cartello sociale: “Sindaci collaborino per salvare Aica”
Catania

Ruba una bici sotto l’occhio della telecamera, denunciato 
Agrigento

Crisi idrica, Legambiente: “Anomalo il prestito ad Aica”
Trapani

Furto di olive, tre arresti e quattro denunce
Giudiziaria

Si appropria di fondi destinati all’Università, sequestrati 1.6 milioni all’ex rettore Cuzzocrea
Agrigento

La figura di Marta Abba al centro del 62° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani
banner italpress istituzionale banner italpress tv