Menfi

Soldi falsi, pistola e munizioni: 28enne chiede di patteggiare 

Era stato arrestato a margine di una perquisizione poiché sorpreso in possesso di 23 banconote da 100 euro risultate contraffatte ma anche di una pistola scacciacani

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Era stato arrestato a margine di una perquisizione poiché sorpreso in possesso di 23 banconote da 100 euro risultate contraffatte ma anche di una pistola scacciacani modificata e 17 munizioni. Il 28enne Francesco Sabella, originario di Menfi, ha chiesto di patteggiare la pena.

Il gip dovrà adesso ratificare i due anni e dieci mesi. Il pubblico ministero ha prestato il consenso. Alla luce dell’istanza, inoltre, il giudice Dino Toscano ha ritenuto che le esigenze cautelari si sono affievolite e per tale motivo ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella dei domiciliari. 

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