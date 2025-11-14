Ultime Notizie

Sorpresi a bruciare rifiuti, due arresti

Sorpresi a bruciare vari rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Trapani hanno arrestato due cittadini stranieri di 39 e 56 anni per combustione illecita di rifiuti. I due sono stati sorpresi dai militari in un’area agricola di Paceco mentre erano intenti a bruciare vari rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Trapani che hanno spento le fiamme. Per il 39enne e il 56enne è scattato l’arresto che è stato convalidato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Appalti pilotati, Cuffaro non risponde al giudice ma rende dichiarazioni spontanee 
Apertura

Favara, accusa malore e chiama il 118. Trovato morto, carabinieri sul posto
Agrigento

Sorpresi a lanciare spazzatura e abbandonare rifiuti in strada, indagati 47 “sporcaccioni”
Cultura

Il Verdura resort vince il massimo riconoscimento europeo ai World Golf Awards
Ultime Notizie

Sorpresi a bruciare rifiuti, due arresti
Palermo

In fiamme escavatori, indagini