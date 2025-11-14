Sorpresi a bruciare rifiuti, due arresti

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Trapani hanno arrestato due cittadini stranieri di 39 e 56 anni per combustione illecita di rifiuti. I due sono stati sorpresi dai militari in un’area agricola di Paceco mentre erano intenti a bruciare vari rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Trapani che hanno spento le fiamme. Per il 39enne e il 56enne è scattato l’arresto che è stato convalidato.