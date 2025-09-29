Ragusa

Sorpresi a pescare illegalmente ricci di mare, identificati due pescatori

Gli esemplari recuperati, in quanto ancora in vita, sono stati prontamente rigettati in mare

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare la pesca di frodo, hanno sequestrato amministrativamente oltre 700 ricci di mare, lungo la costa tra Cava D’Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli.

Nel corso dell’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Modica, sono stati identificati due soggetti aretusei mentre pescavano illegalmente in orario diurno e con attrezzatura professionale da immersione.

L’intervento tempestivo delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare, complessivamente, 709 ricci di mare, già pescati e pronti per essere trasportati altrove, oltre all’attrezzatura subacquea impiegata dai due bracconieri ittici. Gli esemplari recuperati, in quanto ancora in vita, sono stati prontamente rigettati in mare, per favorire il ripopolamento della specie e tutelare l’equilibrio dell’ecosistema marino.

I due responsabili sono stati segnalati amministrativamente alla competente Capitaneria di Porto, in quanto sorpresi a esercitare la pesca del riccio di mare, mediante attrezzatura professionale, ben oltre le quantità espressamente consentite dalla normativa di settore, che limita la cattura, per il pescatore sportivo, ad un massimo di 50 esemplari al giorno

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Coltivava marijuana in casa, arrestato 72enne
Agrigento

La Polizia oggi celebra San Michele Arcangelo, simbolo di giustizia e protezione
Ragusa

Sorpresi a pescare illegalmente ricci di mare, identificati due pescatori
Giudiziaria

Corruzione, il presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente dell’Asp”
Palermo

Rissa durante la festa patronale, scene di panico e paura
Agrigento

Il Lions Club Agrigento Host dona 2.500 euro alle suore della Comunità “Porta Aperta”