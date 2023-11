Sorpresi a spacciare in casa: arrestati due uomini e una donna

La Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato tre persone, due uomini ed una donna, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.A seguito di un’attenta e complessa attività di monitoraggio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno individuato un’abitazione, nel quartiere “Cappuccini”, quale possibile luogo di spaccio di droga.Al fine di verificare i sospetti, i poliziotti si sono, quindi, appostati nelle vicinanze, per osservare, senza farsi notare, l’abitazione. Dopo qualche ora, avendo avuto modo di constatare un frequente andirivieni, gli agenti sono entrati in azione. Approfittando del fatto che, inavvertitamente, era stata lasciata aperta la porta, hanno fatto ingresso nell’abitazione e hanno colto di sorpresa i presenti, due giovani di 23 anni e una donna di 39.La donna, in particolare, è stata sorpresa mentre stava confezionando alcuni involucri di cocaina.I poliziotti hanno, così, perquisito l’appartamento, riconducibile ad uno dei due ragazzi, ed i presenti, trovando, indosso all’altro giovane 23enne, una somma di denaro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto, altresì, materiale per il confezionamento delle dosi.La sostanza stupefacente, 4,9 grammi di cocaina ed il denaro provento dello spaccio sono stati debitamente sequestrati, unitamente al materiale per il confezionamento ed al bilancino di precisione usato per la pesatura della sostanza.I tre sono stati arrestati e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicando per due di loro la misura cautelare degli arresti domiciliari e per il terzo la custodia cautelare in carcere.