Agrigento

Sorpresi a utilizzare un cellulare nel carcere di Agrigento, 3 condanne 

I tre furono sorpresi dagli agenti della polizia penitenziaria in possesso di un cellulare durante una perquisizione scattata nella sezione Pegaso

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Otto mesi di reclusione per tre detenuti, ristretti nel carcere di Agrigento, accusati di aver utilizzato un cellulare all’interno della struttura penitenziaria.

Lo ha disposto il giudice monocratico Nicoletta Sciarratta che ha condannato Salvatore Graziano Biundo, 45 anni, di Gela; Alfredo Cracolici, 39 anni, di Vibo Valentia; e Andrea Cassia, 45 anni, di Siracusa.

La vicenda risale all’ottobre 2020. I tre furono sorpresi dagli agenti della polizia penitenziaria in possesso di un cellulare durante una perquisizione scattata nella sezione Pegaso. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Daniele Re e Teres’Alba Raguccia. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’armiere del clan di Villaseta, difesa chiede incompatibilità del giudice  
Apertura

Rubati fucili, pistole e munizioni: colpo in un’abitazione a Canicattì
Agrigento

L’Amico del Popolo celebra 70 anni, sabato convegno al Museo Archeologico
Cultura

Si accende il Natale al teatro Pirandello, arriva “Christmas Carol – Il Musical”
Catania

Rubano gasolio dal camion durante spettacolo circense, due arresti
Siracusa

Investe motociclista e scappa, 43enne denunciato per omissione di soccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv