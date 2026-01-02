Trapani

Sorpreso a bordo di un furgone con una pistola calibro 38, arrestato

Il pregiudicato deve rispondere di detenzione di arma clandestina e ricettazione

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione di arma clandestina e ricettazione, un pregiudicato sorpreso alla guida del proprio mezzo in possesso di un’arma con matricola abrasa.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi di Contrada Fico, hanno proceduto al controllo dell’uomo che viaggiava a bordo di un furgone eseguendo una perquisizione dopo aver notato un atteggiamento nervoso da parte dello stesso.

All’esito dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo marca “Thames Arms Company” calibro 38 con matricola abrasa senza munizioni, posta sotto sequestro, sulla quale sono in corso gli approfondimenti del caso.

Il 59enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

