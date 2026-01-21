Sorpreso a spacciare ai domiciliari, denunciato 32enne

Era convinto di poter agire indisturbatamente il 32enne di Riposto che invece, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 32enne infatti, ancora una volta per reati in materia di droga, era già stato “pizzicato” dai Carabinieri nello scorso mese di giugno tanto che, proprio per tal motivo, si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nei pressi del centralissimo Corso Italia.

La pattuglia di militari, pertanto, stava verificando la sua ottemperanza alle prescrizioni della misura cautelare ma, entrati all’interno dell’appartamento, hanno constatato come il 32enne non fosse solo bensì in compagnia di una 23enne del posto che, apparentemente ma con fare impacciato, stava sistemando alcune suppellettili di casa.

La strana “sensazione” dei militari, supportata anche dalla pregressa attività info investigativa svolta sul conto del 32enne, descritto loro dalle solite “voci” come spacciatore ancora attivo, in barba ai domiciliari, ha consigliato loro di effettuare un controllo all’interno dell’abitazione, decisione questa che ha visibilmente agitato quest’ultimo.

In effetti la ricerca ha dato presto i suoi riscontri perché, su un mobile posto proprio dove la ragazza stava armeggiando, i Carabinieri hanno trovato due bustine di plastica contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina, mentre a questo punto il 32enne, evidentemente per alleviare i propri futuri inevitabili gravami giudiziari, ha spontaneamente consegnato ai militari anche una dose di marijuana che custodiva nella stanza da letto della madre.

Nel corso della successiva ispezione i militari però, all’interno di un barattolo, hanno rinvenuto i resti di due sacchetti di plastica tagliati in più punti, verosimilmente utilizzati dall’uomo per realizzare gli involucri necessari al confezionamento delle singole dosi di droga da vendere al dettaglio.