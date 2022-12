Sorpreso in casa con cocaina e hashish: arrestato 21enne

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un giovane isolano 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il padre dell’arrestato, preoccupato per le cattive frequentazioni ultimamente intraprese dal figlio, si era confidato con il Comandante di Stazione dichiarando di avere il sentore che il ragazzo stesse compiendo strane attività forse perché indotto dalle pressioni del “nuovo” gruppo di amici.

Si attivata così immediata l’indagine dei Carabinieri che hanno subito capito che le preoccupazioni del padre erano fondate. Secondo gli inquirenti il giovane sarebbe caduto in un giro di droga.

I militari della Stazione di Pantelleria decidono così di eseguire una perquisizione domiciliare all’esito della quale è stata rinvenuta nella disponibilità del giovane sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 4 panetti del peso complessivo di circa 400 gr., ritraente un logo con scritta MIDIUZEHO ed un involucro in cellophane contenente 10 grammi di cocaina. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro, mentre il 21enne arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.