Licata

Sorpreso in casa dei genitori nonostante divieto, arrestato 41enne licatese 

È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri di Licata hanno arrestato un 41enne disoccupato del posto per violazione della misura. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si celebrerà questa mattina davanti il giudice Conti. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Giuseppe Accascio del Liceo Empedocle rappresenterà la Sicilia ai Campionati Nazionali di Filosofia
Agrigento

“Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine”, si inaugura la mostra itinerante ad Agrigento
Agrigento

Terapia del dolore all’ospedale di Agrigento, la lettera di ringraziamento di un paziente 
Sciacca

Sciacca, aperto il cantiere per la riqualificazione del Villaggio Pescatori
Apertura

Mafia, si è pentito il canicattinese Gioacchino Amico
Apertura

Neonata muore poche ore dopo la nascita, la Procura di Agrigento apre inchiesta
banner italpress istituzionale banner italpress tv