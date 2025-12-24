Trapani

Sorpreso in possesso di crack e cocaina: arrestato

Il giovane è stato tratto in arresto e lo stupefacente posto sotto sequestro

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze di stupefacenti, un trapanese 26enne sorpreso, a seguito di perquisizione, in possesso di dosi di cocaina e crack.

I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo nei pressi del quartiere San Giuliano, hanno sottoposto a controllo il 26enne risultato, agli occhi degli operanti, particolarmente nervoso e guardingo. All’esito dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso circa 12 grammi di cocaina suddivisa in 26 dosi, 13 grammi di crack suddivisa in 27 dosi e la somma contante di circa 175 euro in banconote di piccolo taglio.

 Il giovane è stato tratto in arresto e lo stupefacente posto sotto sequestro, a seguito dell’udienza di convalida è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Trapani.

