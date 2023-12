Sport, incontro tra l’amministrazione e il club Panathlon Sciacca Terme

Lo sport come valore, come cultura, come etica, come strumento di educazione e formazione della persona e strumento di solidarietà. È stato il tema al centro di un incontro tra il sindaco Fabio Termine, il vicesindaco e assessora allo Sport Valeria Gulotta e una rappresentanza del club service sportivo Panathlon Sciacca Terme di recente costituzione.

L’incontro si è svolto nella Sala Giunta del Comune di Sciacca. Presente una rappresentanza dell’associazione guidata dal presidente Giuseppe Recca.

È stata l’occasione anche per presentare il neonato club Panathlon International Sciacca Terme, con alcuni suoi soci fondatori Mario Cucchiara, Leonardo Gerardi, Piero Lentini. All’incontro hanno partecipato il presidente del Panathlon Agrigento Gerlando Amato e il delegato provinciale Coni Antonella Attanasio. In collegamento audio, il presidente nazionale di Panathlon International Giorgio Costa.

Il sindaco Termine e l’assessora Gulotta hanno dato la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale ad iniziative che mettano in primo piano il valore originario dello sport, i suoi principi sani e che valorizzino l’importante e storico bacino di atleti della città di Sciacca.

Il presidente di Panathlon International Sciacca Terme Giuseppe Recca ha annunciato la presentazione ufficiale dell’associazione alla fine del prossimo mese di gennaio con il programma delle iniziative 2024. Il presidente Gerlando Amato ha comunicato l’organizzazione del congresso internazionale di Panatlhon che si svolgerà ad Agrigento e giugno 2024.