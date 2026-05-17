Sputa ai carabinieri e lancia bicchiere contro portone, denunciato 16enne 

Va in escandescenza e lancia un bicchiere di vetro contro il portone di un’abitazione. È successo in via Pirandello, luogo della movida nel centro di Agrigento.

A finire nei guai un ragazzino di appena 16 anni che si è pure rifiutato di fornire le generalità ai carabinieri che erano intervenuti dopo una segnalazione. Il minorenne, che ha pure sputato contro i militari dell’Arma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.