Agrigento

Sputa ai carabinieri e lancia bicchiere contro portone, denunciato 16enne 

È successo in via Pirandello, luogo della movida nel centro di Agrigento. A finire nei guai un ragazzino di appena 16 anni

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Va in escandescenza e lancia un bicchiere di vetro contro il portone di un’abitazione. È successo in via Pirandello, luogo della movida nel centro di Agrigento.

A finire nei guai un ragazzino di appena 16 anni che si è pure rifiutato di fornire le generalità ai carabinieri che erano intervenuti dopo una segnalazione. Il minorenne, che ha pure sputato contro i militari dell’Arma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 

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