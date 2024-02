“Stop alle bombe sui civili”, la Valle dei Templi si colora di blu

“Stop alle bombe sui civili”. Oggi, 1 febbraio, in occasione della Giornata nazionale vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, una parte della Valle dei Templi si colora di blu. Simbolo di memoria e di pace saranno gli ulivi a ridosso del Tempio di Giunone, che saranno illuminati di blu. Il Parco Archeologico e Paesaggistico, guidato dal Direttore Roberto Sciarratta, aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, accogliendo l’invito del commissario straordinario della sezione provinciale dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), Giuseppe Scimè. La Giornata, istituita unanimemente dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017 e giunta al suo settimo anno di celebrazione, vuole ricordare tutte le vittime civili dei conflitti passati e riflettere sull’impatto dei conflitti contemporanei sulle popolazioni di tutto il mondo. “Stop alle bombe sui civili” è una delle principali campagne dell’Anvcg per sensibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati sui civili. Una campagna purtroppo drammaticamente attuale nel contesto internazionale e che vuole attirare l’attenzione sulle vittime civili di tutte le guerre in corso nel mondo, dal conflitto tra Russia e Ucraina a quello in Medio Oriente, ma anche di tutti gli altri vicini e lontani.”