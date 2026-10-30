Enna

Sui social minacciava ed incitava i followers a compiere azioni violente durante manifestazione: denunciato

La segnalazione è arrivata tramite app YouPol

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Personale della Polizia di Stato della locale Digos nel pomeriggio di sabato 24 Ottobre, a seguito di segnalazione anonima pervenuta mediante l’utilizzo dell’applicazione YouPol, ha denunciato un ragazzo minorenne che tramite un video pubblicato sulla piattaforma social “Instagram” minacciava ed incitava i followers a compiere azioni violente, in occasione della manifestazione preavvisata che si è tenuta lunedì 26 ottobre u.s., a Enna Alta e a cui hanno partecipato centinaia di studenti di diversi Istituti della provincia.

Il personale operante riusciva in poco tempo a risalire all’esatta identità della persona anzidetta e a riconoscere e individuare con precisione l’ubicazione dell’abitazione.

La tempestiva attività di Polizia Giudiziaria avviata senza soluzione di continuità dalla Polizia di Stato ha consentito di escludere l’avvenuta proliferazione di ulteriori video e la consumazione di gravi reati e di deferire il ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

L’attività svolta dalla Digos ha inoltre garantito che la manifestazione si svolgesse senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in un momento particolare in ambito nazionale; il dispositivo messo in campo per i servizi di Ordine Pubblico ha permesso inoltre che il tutto avvenisse in un quadro di sicurezza e di piena libertà di manifestazione.

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