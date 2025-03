Superenalotto, centrato il 6 da 88 milioni di euro con una schedina di tre euro 

Il primo 6 al Superenalotto del 2025 bacia Roma. Il jackpot da 88,2 milioni di euro è stato centrato in un punto vendita Sisal di via della Giustiniana, nel quadrante nord della Capitale. Il vincitore si porta a casa il montepremi milionario grazie ad una giocata di appena 3 euro effettuata con il cosiddetto sistema Quick Pick, cioè con numeri completamente casuali scelti direttamente da un terminale e non dal giocatore stesso. La sestina vincente è 36-40-49-54-66-83, Jolly 14 e Superstar 44.

Il punto vendita, di Marco Angeletti, si trova in un centro commerciale all’aperto, luogo di passaggio nel quartiere di Prima Porta tra supermercati, bar e centri estetici. Con quello di stasera sono 117 i jackpot assegnati dal Superenalotto nei suoi 28 anni di storia. L’ultimo risale al 15 ottobre dello scorso anno quando la schedina vincente venne venduta in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento. Il montepremi era di 89,2 milioni di euro. Sempre nel 2024 un altro 6 era stato centrato a maggio a Napoli per un jackpot da 101,5 milioni di euro. In entrambi i casi il costo della schedina era stato di una manciata di euro, tre e due, come avvenuto stasera. Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote.

Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell’estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell’occasione con un sistema a 70 quote. Nella classifica delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 19 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 17. Alle sue spalle l’Emilia-Romagna con 13 e, infine, il Veneto con 10 insieme con la Puglia. L’anno dei record per il Superenalotto è stato il 2023 con vincite totali per 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot centrati, tra cui proprio quello supermilionario da 371 milioni.