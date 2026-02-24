PRIMO PIANO

Telecamere in autolavaggio senza autorizzazione, denuncia e multa per il titolare

Il titolare dell’autolavaggio ha installato un impianto di video sorveglianza senza le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento con lo scopo di verificare il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro. I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione in un lavaggio di auto a Sciacca.

Al termine dell’accertamento il titolare è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di duemila euro. I carabinieri, infatti, hanno appurato che il commerciante ha installato un impianto di video-sorveglianza senza avere le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. 

