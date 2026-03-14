Agrigento

Temporali in arrivo, in Sicilia scatta l’allerta gialla

Annullati gli spettacoli all'aperto del Mandorlo in fiore che si svolgeranno al Palacongressi di Agrigento alle ore 11 e alle ore 14.30

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sulla Sicilia per la giornata di domenica 15 marzo. Una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il Nord-Ovest d’Italia, si sposta verso Sud e porterà sull’isola piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.

Le precipitazioni sono attese già dal mattino. L’avviso — che integra ed estende quello diramato il giorno precedente — segnala fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio intenso, con locali grandinate e fulmini.

Ricordiamo che nell’ambito della 78esima edizione del Mandorlo in fiore, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo, la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani delle ore 09:00 e dello spettacolo della cerimonia conclusiva, delle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia è stata annullata. Due spettacoli sono stati riprogrammati per domani: uno si svolgerà alle ore 11 e l’altro si svolgerà alle ore 14.30 con l’assegnazione del Tempio d’Oro, presso il Palacongressi del Villagio Mosè.

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