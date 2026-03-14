Temporali in arrivo, in Sicilia scatta l’allerta gialla

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sulla Sicilia per la giornata di domenica 15 marzo. Una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il Nord-Ovest d’Italia, si sposta verso Sud e porterà sull’isola piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.

Le precipitazioni sono attese già dal mattino. L’avviso — che integra ed estende quello diramato il giorno precedente — segnala fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio intenso, con locali grandinate e fulmini.

Ricordiamo che nell’ambito della 78esima edizione del Mandorlo in fiore, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo, la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani delle ore 09:00 e dello spettacolo della cerimonia conclusiva, delle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia è stata annullata. Due spettacoli sono stati riprogrammati per domani: uno si svolgerà alle ore 11 e l’altro si svolgerà alle ore 14.30 con l’assegnazione del Tempio d’Oro, presso il Palacongressi del Villagio Mosè.