Tenta di rubare auto vicino la Caserma: il comandante lo vede e lo arresta

Il Comandante della Stazione di Valderice, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile di Trapani, hanno arrestato un 57enne di Custonaci, con precedenti di polizia, per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il Comandante, verso le ore 16.00 del pomeriggio, ha notato, da una finestra della caserma, l’uomo che, con atteggiamento guardingo, avrebbe tentato di forzare la portiera di alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via a pochissima distanza dal presidio dell’Arma. In pochi istanti il militare è sceso in strada sorprendendo l’uomo, all’interno di un’autovettura, intento ad armeggiare con i fili elettrici presumibilmente allo scopo di mettere in moto il mezzo.

Nel corso delle attività di identificazione il 57enne avrebbe opposto una fattiva resistenza spintonando i Carabinieri e tentando di guadagnare la fuga ma veniva bloccato e tratto in arresto.

L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Custonaci.