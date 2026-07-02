Contrattazione decentrata negli Enti locali: la Cisl Fp accelera sui contratti 2025 e 2026

La Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna stringe i tempi sulla definizione della contrattazione decentrata negli Enti locali del territorio. Il segretario generale della sigla sindacale, Salvatore Parello, e il coordinatore provinciale degli Enti locali, Carlos Bonfanti, rendono nota alla collettività la prosecuzione a pieno ritmo dell’azione sindacale, portata avanti con determinazione nel proprio ruolo sul territorio. L’obiettivo prioritario della segreteria è quello di definire le contrattazioni decentrate per l’anno 2026 e, contestualmente, inviare reiterati solleciti a tutte quelle amministrazioni comunali che a oggi non hanno ancora posto in essere le condizioni necessarie alla chiusura delle procedure relative all’anno 2025.

In questo quadro di intensa attività sul campo, si registrano già i primi importanti avanzamenti in diversi comuni della provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, 29 giugno 2026, sono ufficialmente iniziati i lavori per la definizione del nuovo contratto normativo, con riferimento al triennio 2022/2026, presso il Comune di Sciacca. Nella giornata odierna, inoltre, la delegazione sindacale ha raggiunto un accordo cruciale presso il Comune di Camastra, dove è stato definito sia il contratto normativo sia l’ipotesi della parte economica. Un risultato analogo e altrettanto positivo è stato conseguito parallelamente anche presso il Comune di Montevago.

“Queste tappe rappresentano la concretezza di un impegno preso direttamente con i lavoratori della funzione pubblica – dichiarano Parello e Bonfanti -. La Cisl Fp assicura che le attività di contrattazione e di presidio continueranno con la medesima caparbietà in tutti gli altri municipi del territorio, vigilando costantemente sul rispetto e sull’applicazione dei diritti contrattuali del personale degli Enti locali”.