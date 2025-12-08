Apertura

Tragedia a Canicattì, 35enne morto incastrato tra due camion 

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'accaduto e le indagini sono ancora in corso

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Un trentacinquenne di Canicattì, Calogero Scaglione, è morto nella tarda mattinata di oggi in Via Diaz. I Carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero trovato il corpo dell’uomo incastrato tra due camion. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’accaduto e le indagini sono ancora in corso. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’accaduto e le indagini sono ancora in corso a cura dei carabinieri che propendono ad avvalorare la tragica fatalità.

In aggiornamento

