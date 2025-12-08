Sciacca
La dea bendata bacia Sciacca, vinti 22 mila euro al Superenalotto
Centrato un “5” dal valore di 22.256,42 euro nel Tabacchi Cottone in via De Gasperi
La Sicilia sorride con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, in Sicilia centrati due “5” da 22.256,42 euro, il primo a Palermo in nel Tabacchi in via A.Diaz, 16; l’altro a Sciacca, in provincia di Agrigento, nel Tabacchi Cottone in via De Gasperi, 79. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.
Redazione
