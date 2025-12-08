Ultime Notizie

Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta a crisi idrica

Il sit-in davanti a Palazzo dei Normanni è previsto per il 10 dicembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ prevista per il 10 dicembre, la manifestazione degli agricoltori a Palermo con corteo e sit-in davanti a Palazzo dei Normanni “per dire basta ad una gestione dell’acqua schizofrenica”, si legge in una nota della Coldiretti. “Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un’agricoltura moderna dove le risorse idriche rappresentano la base dello sviluppo”, prosegue l’organizzazione agricola. L’arrivo dei partecipanti è previsto alle 9 in piazza Marina da dove partirà il corteo che si snoderà per corso Vittorio Emanuele fino in piazza del Parlamento. Una delegazione di dirigenti incontrerà i capigruppo dell’Ars ai quali sarà illustrata una piattaforma. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sfondano con l’auto l’ingresso di un supermercato e rubano cassaforte: caccia ai ladri
Ultime Notizie

Neonata prematura operata al cuore da equipe centro Taormina
Ultime Notizie

Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta a crisi idrica
Catania

Trovato morto in camera b&b: forse gesto volontario
Cultura

“Girgenti by night”, più di mille persone agli eventi organizzati nel weekend
di Sandro Catanese

Agrigento celebra l’Immacolata, l’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)
banner italpress istituzionale banner italpress tv