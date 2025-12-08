Trovato morto in camera b&b: forse gesto volontario

Un settantenne è stato trovato morto ieri pomeriggio nella camera del un b&b ad Acireale (Catania) dove era in corso un incendio. A prendere fuoco sarebbe stato un cassettone in legno, i carabinieri non escludono che sia stata proprio la vittima ad appiccarlo, pare che in passato avesse tentato di togliersi la vita. L’incendio ha creato panico tra gli altri ospiti dell’edificio, in pieno centro città, che hanno abbandonato le camere riversandosi in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo era separato e senza figli.