Catania

Trovato morto in camera b&b: forse gesto volontario

L’uomo, pare che in passato avesse tentato di togliersi la vita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un settantenne è stato trovato morto ieri pomeriggio nella camera del un b&b ad Acireale (Catania) dove era in corso un incendio. A prendere fuoco sarebbe stato un cassettone in legno, i carabinieri non escludono che sia stata proprio la vittima ad appiccarlo, pare che in passato avesse tentato di togliersi la vita. L’incendio ha creato panico tra gli altri ospiti dell’edificio, in pieno centro città, che hanno abbandonato le camere riversandosi in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo era separato e senza figli. 

Sfondano con l’auto l’ingresso di un supermercato e rubano cassaforte: caccia ai ladri
Neonata prematura operata al cuore da equipe centro Taormina
Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta a crisi idrica
Cultura

“Girgenti by night”, più di mille persone agli eventi organizzati nel weekend
di Sandro Catanese

Agrigento celebra l’Immacolata, l’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)
