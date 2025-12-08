Agrigento celebra l’Immacolata, l’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)





Agrigento celebra l’Immacolata e, come consuetudine, i Vigili del fuoco hanno reso omaggio alla statua della Madonna con la deposizione di una corona di fiori.

La Santa Messa per la Beata Maria Vergine Immacolata è stata officiata questa mattina nella basilica in via San Francesco. Presente l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, insieme alle più alte cariche civili e militari della Città. Ecco la galleria con tutte le foto e le immagini a cura di Sandro Catanese.