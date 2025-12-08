“Girgenti by night”, più di mille persone agli eventi organizzati nel weekend

Più di mille persone hanno vissuto l’esperienza unica di Girgenti by night, la scoperta del centro storico di Agrigento attraverso percorsi illuminati con le candele, assistendo a performance artistiche e spettacoli musicali. Organizzato dalla Pro Loco Agrigento, nell’ambito dei progetti finanziati da Agrigento Capitale della cultura 2025, l’evento ha portato centinaia di persone a conoscere i luoghi più nascosti del centro storico, le vie che attraversano la via Atenea per arrivare ai piedi della cattedrale, illuminate dalla luce delle candele. La musica ha accompagnato gli eventi di sabato, con l’arpista Adriana Nicolosi che si è esibita davanti a centinaia di persone nel Giardino del vescovo del Museo diocesano e Arianna Vassallo che ha allietato i presenti con le letture al museo di Santo Spirito accompagnata dalla violinista Giusy D’Anna. La seconda parte dell’evento ha riempito la scalinata della cattedrale, dove il “poeta del fuoco” Natale Dimora, ha fatto vivere momenti di puro spettacolo con i suoi giochi con il fuoco.

Una chiesa di Santo Alfonso gremita e con gente in piedi ha poi accolto Francesco Buzzurro, musicista agrigentino che, con la sua inconfondibile chitarra, ha chiuso la prima giornata con uno spettacolo musicale di grandi successi. Anche gli eventi gratuiti di domenica hanno raccolto centinaia di persone per le strade del centro, con le manifestazioni su prenotazione che sono andate sold-out, dal giro in e-bike a cura di Paradise tour fino allo street work-out, organizzato da Igea Street con la collaborazione della guida turistica Marco Falzone. Grande partecipazione anche per la passeggiata fotografica a cura di Nadya Hope e per lo spettacolo di danza aerea che ha concluso la manifestazione tenutosi al Collegio dei filippini, organizzato da Arabesque. «Siamo felici del grande successo di questa prima edizione di Girgenti by night – ha detto alla fine degli eventi il presidente della Pro Loco, Beniamino Biondi – tante persone sono arrivate da fuori provincia e hanno anche dormito ad Agrigento approfittando del weekend lungo. Abbiamo mostrato il cuore del centro storico in una prospettiva diversa e le persone hanno aderito in massa, questo ci spinge a pensare già alla seconda edizione, da fare in estate».