Palermo

Tragico schianto moto-auto, morto 42enne

Sono intervenute diverse pattuglie di polizia e i sanitari del 118 che hanno provato per oltre mezz'ora a rianimare il conducente del mezzo a due ruote

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto nella carreggiata centrale in viale Regione Siciliana, a Palermo direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto). Sono intervenute diverse pattuglie di polizia e i sanitari del 118 che hanno provato per oltre mezz’ora a rianimare il conducente del mezzo a due ruote, ma invano. Sulla circonvallazione si sono formate lunghe code.

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