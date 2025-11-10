Agrigento

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti 

Le vittime sono Francesco Celauro, 40 anni, e Francesco Cascino, 61 anni. Un ventiseienne, unico superstite, è stato trasferito in elisoccorso

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Scontro tra un furgone Iveco Daily e un’auto Peugeot sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. A perdere la vita Francesco Celauro, 40 anni, di Bagheria, conducente del furgone riconducibile a un’azienda che commercia elementi d’arredo, e Francesco Cascino, 61 anni, al volante della Peugeot. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Cascino avrebbe imboccato la carreggiata contromano, percorrendo un tratto della statale “Catanese” in direzione opposta fino all’impatto frontale con il mezzo guidato da Celauro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto d’urgenza del 39enne collega di Celauro, rimasto gravemente ferito. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.(FOTO BLOGSICILIA.IT)

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Nasce Agrigento InfoApp, l’applicazione per scoprire la Città dei templi
Catania

Tempesta di chiamate e messaggi l’ex fidanzata e la pedina, arrestato
Ultime Notizie

Sorpresi ad asportare olive in un oliveto sulla SS 115, due denunciati
Ultime Notizie

Caporalato e sfruttamento dell’immigrazione, quattro arresti
Palermo

Tre proiettili contro un’abitazione, indaga la Polizia
Agrigento

Dalle foto di gruppo alle foto singole e in bianco nero, la Polizia di Stato presenta il calendario 2026