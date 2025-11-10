Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti
Le vittime sono Francesco Celauro, 40 anni, e Francesco Cascino, 61 anni. Un ventiseienne, unico superstite, è stato trasferito in elisoccorso
Scontro tra un furgone Iveco Daily e un’auto Peugeot sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. A perdere la vita Francesco Celauro, 40 anni, di Bagheria, conducente del furgone riconducibile a un’azienda che commercia elementi d’arredo, e Francesco Cascino, 61 anni, al volante della Peugeot. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Cascino avrebbe imboccato la carreggiata contromano, percorrendo un tratto della statale “Catanese” in direzione opposta fino all’impatto frontale con il mezzo guidato da Celauro.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto d’urgenza del 39enne collega di Celauro, rimasto gravemente ferito. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.(FOTO BLOGSICILIA.IT)