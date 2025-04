Trasporto pubblico locale ad Agrigento, aperto il bando di gara: l’annuncio di Principato

Pubblicata la procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale urbano della città di Agrigento, per un valore complessivo pari a € 23.885.260,00. A darne nota è l’Assessore ai Trasporti, Ing. Gerlando Principato, che annuncia con orgoglio il risultato di un percorso complesso e appassionato

“Per la prima volta Agrigento va a gara per la concessione del servizio di trasporto urbano. Siamo tra le primissime città siciliane – se non l’unica – ad aver avviato un iter di questo tipo. È un traguardo che premia un lavoro di squadra, lungo, intenso e fortemente voluto.”

Il bando, disponibile sul portale ufficiale al link https://appalti.agrigento.lavoripubblici.sicilia.it/gare/dettaglio.php?codice=152, ha scadenza fissata al 29 maggio 2025, ore 10:00.

Il procedimento prende vita a partire da un atto di indirizzo firmato proprio dall’assessore Principato, che racconta il percorso intrapreso:

“Un lavoro portato avanti con determinazione: dibattiti, confronti costruttivi con il Consiglio Comunale e un ruolo prezioso della Commissione Speciale, che desidero ringraziare per il contributo decisivo nel predisporre le condizioni ideali per la redazione dei documenti di gara.”

La gara verrà espletata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.), a garanzia di un servizio moderno, efficiente e sostenibile per la cittadinanza.

Un ringraziamento particolare va agli uffici tecnici del Comune di Agrigento e, in particolare, al R.U.P. Arch. Salvatore Di Salvo, per la competenza, la dedizione e la cura con cui ha seguito ogni fase del procedimento.

Il servizio prevede una produzione annua pari a 908.574 vetture*km di TPL su gomma, per una durata complessiva di 108 mesi (9 anni), con la possibilità di un’ulteriore proroga annuale per garantire la continuità del servizio in fase di transizione.

“Ci attendiamo una grande partecipazione da parte degli operatori economici e soprattutto un tangibile miglioramento del servizio offerto alla nostra comunità. È un risultato che molti volevano, cercavano, desideravano. Oggi possiamo dirlo: ci siamo riusciti. Siamo stati grandi.”