Aragona

Tre auto in fiamme ad Aragona, indagini per accertare la causa dell’incendio

Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha danneggiato ben tre automobili in via Vittorini, nel centro del paese

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Notte di fuoco ad Aragona. Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha danneggiato ben tre automobili in via Vittorini, nel centro del paese.

Il primo veicolo ad essere interessato dalle fiamme è stata una Fiat Punto di proprietà di un 46enne del posto. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate e hanno raggiunto anche una Nissan Qashqai di una quarantaduenne e una seconda Fiat Punto di un cinquantenne. Sono stati i residenti della zona, dopo aver visto fumo e fuoco, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che dovranno verificare la natura dell’incendio. Da una prima ispezione non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. 

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