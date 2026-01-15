Canicattì

Trovato bruciato lo scooter di un 45enne, era stato rubato nel giorno del suo compleanno 

Si indaga sull’incendio di uno scooter danneggiato dalle fiamme alla periferia di Canicattì. Il mezzo era stato rubato

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Si indaga sull’incendio di uno scooter danneggiato dalle fiamme alla periferia di Canicattì. L’Aprilia Scarabeo è di proprietà di un quarantacinquenne che, nel giorno del suo compleanno, ne aveva denunciato il furto.

Al via le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ma, sopratutto, capire a chi e a cosa abbiano fatto i malviventi con lo scooter rubato. Il mezzo a due ruote è stato trovato in contrada Acci. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche i militari dell’Arma. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

