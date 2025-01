Trovato il cadavere di una settantenne in una spiaggia a Sciacca 

Il cadavere di una settantenne di Sciacca è stato rinvenuto questa mattina nella spiaggia di Lumia. L’auto della donna era parcheggiata nella strada adiacente. La vittima è stata trovata riversa sulla sabbia e senza vestiti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il personale medico. A poca distanza c’era la sua auto parcheggiata. Per gli investigatori è molto probabile che si sia suicidata. Il cadavere è tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia.

La salma è stata trasferita al cimitero in attesa delle determinazioni della procura della Repubblica. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente ma non è da escludere un gesto volontario. Appena due giorni fa un altro cadavere era stato rivenuto dalla polizia in un pozzo in contrada Raganella. Si tratta di un uomo di 58 anni, morto per annegamento.