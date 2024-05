Trovato in auto con un coltello a serramanico: denunciato 42enne

Durante l’ispezione di un veicolo guidato da un 42enne di Francofonte, una Suzuky Swift, i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” hanno trovato, dentro il cruscotto del mezzo, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 14,5 cm.

L’uomo, appunto, fermato alla guida della sua auto in via Mulino Santa Lucia, si mostrava chiaramente nervoso e preoccupato del controllo, tanto che, alle prime battute, rispondeva alle domande dei militari, in modo evasivo e balbettando. Anche per questo motivo, l’equipaggio ha deciso di approfondire gli accertamenti. Perquisito quindi il veicolo, i militari hanno subito trovato l’arma bianca per la quale, l’autista, non è riuscito a giustificarne la presenza.

Il 42enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.