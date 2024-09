Trovato in possesso di hashish nascosto nella grondaia: arrestato 26enne

I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno arrestato un 26enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, scaturita dall’iniziativa dei Carabinieri che hanno notato uno strano via vai che da diversi giorni interessava l’abitazione dell’uomo, nella grondaia del terrazzino della casa privata, i militari hanno rinvenuto 12 involucri di carta alluminio, contenenti circa 5 grammi cadauno, per un totale di circa 60 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura rinvenuti nel ripostiglio del terrazzino.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e il 26enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea che, dopo la convalida, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.