Catania

Turista cade durante escursione sull’Etna, salvata dai finanzieri

La donna, che nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla caviglia sinistra, è stata adagiata su una barella 'T-Titan basket' e trasportata lungo il sentiero sino ai mezzi fuoristrada

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una turista svizzera infortunatasi durante un’escursione in località ‘Bocche a bottoniera’ sul versante sud dell’Etna è stata tratta in salvo ieri pomeriggio dai militari della Stazione soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi (Catania).

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme gialle, già impegnati in zona per un servizio programmato di addestramento, hanno raggiunto in pochi minuti la turista, fino a quel momento assistita dal coniuge e da alcuni amici. La donna, che nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla caviglia sinistra, è stata adagiata su una barella ‘T-Titan basket’ e trasportata lungo il sentiero sino ai mezzi fuoristrada in dotazione alla Guardia di finanza, con i quali è stata poi condotta alla Guardia medica di Nicolosi Nord, dove è giunto anche personale del Cnsas di Etna Sud. Il medico di turno, dopo i preliminari accertamenti, ne ha disposto il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Acireale.

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