Un turista olandese di 56 anni ha contratto, dopo il soggiorno in un hotel agrigentino nella zona del Villaggio Mosè, una polmonite da Legionella Pneumophila. Si tratta di una grave infezione respiratoria che viene trasmessa da un batterio, spesso presente in impianti di condizionamento o in altri luoghi caldo umidi ed è nota come “Malattia del Legionario”.

L’uomo sarebbe in buone condizioni di salute ma il caso ha fatto scattare tutte le misure previste per accertare l’origine dell’infezione, con l’intervento anche dell’istituto superiore di sanità. A scendere in campo è stata l’Asp, che ha effettuato dei campionamenti rinvenendo la presenza del batterio della Legionella nel campione di acqua prelevato nel rubinetto diretto di fornitura di Aica. Si tratta, in particolare, di una condotta dedicata alle strutture ricettive.

Su disposizione dell’Azienda sanitaria provinciale e del Comune, a partire da oggi la società di gestione del servizio idrico avvierà dei campionamenti sulla porzione di rete di distribuzione nota appunto come “Condotta degli Alberghi” e alimentata dal serbatoio idrico “Cozzo Mosè”. L’obiettivo è comprendere se il batterio si sia sviluppato unicamente nel contatore di quel singolo hotel o se sia presente in tutta al condotta.

Si escludono al momento rischi per i comuni cittadini ma in linea teorica anche per gli avventori degli alberghi per quanto le analisi serviranno a fugare ogni dubbio. Va precisato che la Legionella non si trasmette da persona a persona né semplicemente bevendo acqua del rubinetto (salvo casi particolari di aspirazione nelle vie respiratorie).