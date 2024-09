Ucciso durante rapina in gioielleria, ricordato il carabiniere La Spada

Ieri mattina, in via Roma di Barcellona Pozzo di Gotto, con la deposizione di una corona, è stato celebrato il 39° anniversario della morte del Carabiniere Pantaleo Mario La Spada, Medaglia d’Argento al Valor Civile “alla memoria”. Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato i familiari del decorato, Autorità locali militari, civili e religiose, una rappresentanza dell’Arma in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e di quelle del comprensorio.

Era il 24 settembre 1985, quando il 27enne Carabiniere Pantaleo Mario La Spada “in servizio di pattuglia automontata con pari grado, avuta notizia che in una gioielleria sita nel centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto era in corso una rapina, accorreva prontamente sul posto e, dando prova di ferma determinazione e sereno sprezzo del pericolo, si disponeva ad affrontare armi in pugno i malviventi, venendo però ferito a morte da due colpi di fucile proditoriamente esplosi da complice rimasto defilato all’esterno”. Il Carabiniere lasciò la moglie e un figlio di appena un anno.