Ulivi tagliati a Sciacca, Cimino(M5S): “fare luce su atto criminale”

È Franco Colletti, ex segretario della Cgil Camera del Lavoro di Sciacca il proprietario dell’uliveto danneggiato da ignoti in contrada Nadore. A Colletti, componente della segreteria della Flai Cgil di Agrigento e presidente dell’Alpa Sicilia, e’ arrivata oggi la solidarietà dei segretari generali della Cgil Sicilia e della Flai Sicilia, Alfio Mannino e Tonino Russo, del Segretario Generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi e il Segretario provinciale della Flai Cgil di Agrigento, Giuseppe Di Franco, che affermano: “Esprimiamo la nostra solidarieta’ e vicinanza al collega e amico Franco Colletti vittima di un vile atto criminale. Franco Colletti e’ un sindacalista attento, preparato e coraggioso, che lavora con grande impegno e passione. L’invito che facciamo a Franco Colletti e’ quello di non demordere potendo contare sull’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura che sapranno, sicuramente, fare piena luce su questo vile gesto criminoso”

Si unisce agli atti di solidarietà il deputato del M5S Rosalba Cimino che afferma: “Quello che e’ avvenuto e’ un atto di minaccia che vuole inficiare e fermare l’impegno e il lavoro dell’imprenditore agricolo. Speriamo venga fatta piena luce su questo atto criminale figlio di una mentalita’ e un modo di operare mafioso“. Il deputato afferma che seguira’ l’evolversi della vicenda e le indagini che si stanno svolgendo. “Terremo d’occhio quanto sta accadendo nelle campagne siciliane e agrigentine in particolare. L’episodio di Caltabellotta e’ solo l’ultimo di una serie di eventi criminali simili nei terreni del territorio”.