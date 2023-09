Una nuova proposta di spettacoli nei “luoghi teatrabili”

Si è aperto il «Festival nei luoghi teatrabili», ideato da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, con due serate di tango argentino autentico: «Ballando su una mattonella». Alicia Mabel Vaccarini e Pablo Andres Del Duchetto, entrambi argentini doc (ed entrambi da famiglie di origine italiana), eccellenti professionisti, hanno non solo dimostrato perizia tecnica ma anche sensuale espressività. Quei loro intensi momenti di musica e danza sono stati presentati nell’agrigentino: nel salone dell’Osteria degli amici a Campobello di Licata e negli spazi terrazzati della Stanza dello Scirocco di Casa Sciascia a Racalmuto. Abbiamo chiesto al maestro Silvio Benedetto sulla scelta di quei luoghi, inconsueti per la presentazione di simili spettacoli: “Sì. Luoghi, per l’appunto, teatrabili, non convenzionali e destinati ad un numero di spettatori tale da poterli guardare negli occhi, sentire (anche fisicamente) vicino. A stretto contatto, a volte in piedi, con noi corpo recitante. Non troppo numerosi anche affinché, dopo il momento magico della prestazione artistica, possano trattenersi con gli artisti: a parlare e, perché no, a prendere insieme un bicchiere di vino.”.

Continuerà il Festival?

“Sì, e con entusiasmo! Sino a novembre compreso. Saremo questo prossimo sabato 9 settembre a Campobello di Licata e il giorno dopo, domenica 10, a Racalmuto. Titolo «I guitti pellegrini», sempre con inizio alle ore 19.

Ogni volta noi, col nostro ‘corpo attoriale’, dobbiamo affrontare il rapporto non soltanto con noi stessi ma anche con un contesto sempre diverso, per far vivere ancora e ancora questa nostra forma di teatro itinerante, itinerante all’aria libera o all’interno di uno spazio particolare. Non siamo, in questo caso, nel luogo del teatro tradizionale dove il pubblico si trova seduto frontalmente davanti al palco. E non si tratta di un nostro ‘adattamento’ a nuovi spazi, ma di un vero e proprio dialogo creativo. Pur ben conoscendo gli spazi del teatro tradizionale (che tante volte hanno ospitato mie regie) e pur avendo lavorato anche in luoghi storici di prestigio (come il Teatro Greco di Taormina, il Palazzo dei Consoli di Gubbio, l’Alhambra di Granada…) noi prediligiamo luoghi ‘teatrabili’ e più ‘intimi’. Così va per la pittura, la galleria o il museo, anche; ma soprattutto le ‘azioni pittoriche’ in dialogo col pubblico, o la realizzazione dei murales – quelli veri – eseguiti in presenza dei passanti e spesso in dialogo con essi.”.

Quindi, prossimo appuntamento domani alle ore 19 nel ‘patio’ del Palazzo Bella (Campobello di Licata, Agrigento) con «I guitti pellegrini», di cui abbiamo dato notizia su Grandangolo, presentato dalla Compagnia del Gufo di Grosseto. Con replica a Racalmuto, domenica e stessa ora, nelle terrazze della Stanza dello Scirocco di Casa Sciascia.

I componenti del cast?

“Io, vecchio guitto, arrivando viandante da altri luoghi, ancora echeggiando altre storie raggiungerò un patio-cortile. Vi troverò nuova gente, nuovo pubblico, ed insieme, con i miei guitti (Silvia Lotti, Salvatore Cammarata, Giovanna Caruana e Fabrizio Mirisola), creeremo la magia di un teatro professionale, basato su una struttura pre-concepita, con improvvisazioni inaspettate, ma che comunque si librerà in un unico momento magico.”.

Il testo di «I guitti pellegrini», ispirato a ballate dei Paesi Bassi e con inserimenti di Baudelaire, è di Silvio Benedetto il quale ha ideato anche i costumi. Per l’allestimento egli si è avvalso nel campo della regia della collaborazione creativa di Silvia Lotti, per aspetti organizzativi di Angelo Vaccaro e di Carmela Burgio, per gli aspetti tecnici di Luigi Pagliarello. Lo spettacolo successivo sarà sabato 16 Settembre nello spazio del Centro Celeste di Palermo, dove il «Teatro negli appartamenti» presenterà «La visita». Dopo di che il programma continuerà a svolgersi, sino alla fine di novembre 2023, con altri spettacoli presentati da diverse compagnie, in altri luoghi ‘teatrabili’ di: Acquedolci, Agrigento, Caltanissetta, Campobello di Licata, Casteldaccia, Palermo, Racalmuto, Santo Stefano di Camastra, Sommatino.