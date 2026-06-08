Urne chiuse, chi sarà il nuovo sindaco di Agrigento? (LO SPOGLIO IN DIRETTA)

Agrigento ha scelto il nuovo sindaco. Al via le operazioni di spoglio del turno di ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge. Il primo – candidato del movimento Controcorrente ma sostenuto dal campo progressista – ha sfiorato la vittoria al primo turno; il secondo – candidato di (quasi) tutto il centrodestra – proverà a recuperare lo scarto. Al ballottaggio hanno votato 21.035 persone pari al 41,03%. Al primo turno, invece, i votanti erano stati 30.349 pari al 59,20%.

MICHELE SODANO: 11.980 (72,27%)

DINO ALONGE: 4.597 (27.73%)