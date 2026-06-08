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Urne chiuse, chi sarà il nuovo sindaco di Agrigento? (LO SPOGLIO IN DIRETTA)

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Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Agrigento ha scelto il nuovo sindaco. Al via le operazioni di spoglio del turno di ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge. Il primo – candidato del movimento Controcorrente ma sostenuto dal campo progressista – ha sfiorato la vittoria al primo turno; il secondo – candidato di (quasi) tutto il centrodestra – proverà a recuperare lo scarto. Al ballottaggio hanno votato 21.035 persone pari al 41,03%. Al primo turno, invece, i votanti erano stati 30.349 pari al 59,20%.

MICHELE SODANO: 11.980 (72,27%)

DINO ALONGE: 4.597 (27.73%)

 

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