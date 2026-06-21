Ultime Notizie

Vandalizzato il parcheggio di Piazza Ugo La Malfa, Firetto: “opera mai entrata in funzione ed oggi distrutta”

Il Parcheggio di interscambio è un'opera pubblica mai entrata in funzione e già vandalizzata

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Il parcheggio di interscambio di Piazza Ugo La Malfa ad Agrigento preso di mira dai vandali; danneggiati le sbarre, il box destinato ai ticket, tutto distrutto.

“Queste sono immagini che raccontano più di tante parole.Parliamo di un’infrastruttura che abbiamo fortemente voluto, progettato e finanziato nell’ambito di una strategia complessiva della mobilità urbana di Agrigento. Un’opera ritenuta strategica dal PUMS e per la quale il Comune riuscì a ottenere nel 2019 un finanziamento regionale di 477.254 euro, destinato alla realizzazione di un parcheggio di interscambio capace di migliorare la viabilità cittadina e l’integrazione con il trasporto pubblico.Quel parcheggio non era un’opera isolata, ma parte di una strategia più ampia che trovava la sua sintesi nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con il potenziamento del trasporto pubblico, il bike sharing, i percorsi ciclopedonali e le politiche di riduzione del traffico nel centro cittadino.La cosa più amara è che questa struttura è stata lasciata degradare e vandalizzare prima ancora di svolgere la funzione per cui era stata concepita e finanziata”, scrive in una nota l’ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto che dice: “nel corso degli anni abbiamo presentato interrogazioni, richiesto chiarimenti e sollecitato l’apertura e l’utilizzo dell’opera secondo le finalità progettuali. Il suo stato di abbandono non riguarda soltanto una struttura vandalizzata. Riguarda un pezzo di quella strategia che la città non ha mai avuto l’opportunità di vedere realizzata. Oggi, però, non serve fermarsi alle responsabilità di chi doveva e non ha agito. Serve decidere cosa fare nel presente. La nuova amministrazione ha l’opportunità di recuperare ciò che è stato trascurato e perduto, restituire una funzione a un’opera pubblica mai realmente entrata in servizio e trasformare un simbolo di abbandono in un servizio utile per la città. Ciò che è stato progettato, finanziato e realizzato con denaro pubblico sia recuperato, valorizzato e messo finalmente al servizio dei cittadini”, ha concluso Lillo Firetto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Dramma sulla Palermo-Agrigento, 30enne muore in incidente stradale 
Apertura

Auto in corsa travolge gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni
Agrigento

Si ribalta con il trattore ad Agrigento, 77enne in gravi condizioni 
Agrigento

Tentano truffa ad anziana ma vengono bloccati dai carabinieri, 3 arresti 
Agrigento

Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv