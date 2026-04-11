Agrigento, Gabriella Cucchiara si dimette dalla Presidenza FIPE

Gabriella Cucchiara ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente provinciale di Fipe Confcommercio Agrigento. La scelta giunge a pochi giorni dalla convocazione dell’Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche sociali, portando a compimento un lungo e proficuo capitolo di impegno associativo che ha dato lustro all’intera organizzazione.

Imprenditrice di punta nel settore della ristorazione e figura centrale per il comparto dei pubblici esercizi del territorio, la Cucchiara conclude la guida provinciale confermandosi un autorevole punto di riferimento nel panorama italiano: è infatti membro dell’Assemblea nazionale di FIPE Nazionale e colonna portante del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione.

Sotto la sua presidenza, il territorio di Agrigento è stato il laboratorio di iniziative di altissimo profilo etico e sociale. Tra queste, il rivoluzionario progetto ” Io parlo con il dito “, che ha introdotto nei locali della provincia tovagliette basate sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), permettendo a persone con disturbi del linguaggio di interagire e ordinare in totale autonomia. Un impegno verso l’inclusione che si è spinto fino al reinserimento sociale, attraverso progetti pionieristici volti a offrire opportunità lavorative ai giovani detenuti.

Il suo mandato è stato caratterizzato da una visione del pubblico esercizio non solo come attività economica, ma come presidio di civiltà. Lo testimoniano la promozione della ” Giornata della Ristorazione “, la campagna contro l’abuso di alcol ” Bevi Responsabilmente ” e l’adesione al progetto #sicurezzaVera , volto a trasformare i locali in sentinelle contro la violenza di genere. Non è mancato, infine, il suo intervento fermo su temi critici per il territorio, come la gestione della crisi idrica ad Agrigento, a tutela della dignità delle imprese locali.

Il valore del suo operato ha ricevuto prestigiosi tributi nazionali e locali. Nel 2022 è stata insignita del premio ” Donna Imprenditrice ” dalla FIPE e, nel 2025, è stata inserita tra le cento eccellenze della mostra ” Made in Italy – Impresa al Femminile ” a Roma.

A questi si aggiungono due riconoscimenti di profondo significato territoriale: il Premio Mimosa d’Oro , assegnatole per essersi distinta come figura simbolo di impegno e umanità, capace di valorizzare il ruolo della donna nel tessuto economico e sociale siciliano, e il Premio Pippo Montalbano , che ne ha celebrato la capacità di coniugare cultura, solidarietà e senso del dovere, riconoscendola come un esempio di integrità nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.

“ È stata un’esperienza intensa e totalizzante, ” ha dichiarato Gabriella Cucchiara. “ Lascio un’associazione cresciuta in consapevolezza e rappresentatività. In vista del rinnovo statutario, concludo questo mandato con la serenità di chi ha servito il settore promuovendo il valore dei pubblici esercizi come presidi di socialità e inclusione, sia a livello locale che nazionale . ”

Il congedo di Gabriella Cucchiara dalla presidenza provinciale non è solo un atto formale, ma la testimonianza di come la leadership femminile possa agire da catalizzatore di cambiamento in un territorio complesso e ricco di sfide come quello agrigentino. In un contesto dove fare impresa richiede coraggio e visione, la sua presidenza ha dimostrato che il successo economico non può prescindere dalla responsabilità sociale. Gabriella lascia un’eredità che parla di resilienza e innovazione, confermando che il ruolo delle donne nelle istituzioni e nel mercato è il vero motore per trasformare le criticità di una terra difficile in opportunità di riscatto e di bellezza.