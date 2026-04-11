Agrigento, Gabriella Cucchiara si dimette dalla Presidenza FIPE
La scelta giunge a pochi giorni dalla convocazione dell’Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche sociali
Gabriella Cucchiara ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente provinciale di Fipe Confcommercio Agrigento. La scelta giunge a pochi giorni dalla convocazione dell’Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche sociali, portando a compimento un lungo e proficuo capitolo di impegno associativo che ha dato lustro all’intera organizzazione.
Imprenditrice di punta nel settore della ristorazione e figura centrale per il comparto dei pubblici esercizi del territorio, la Cucchiara conclude la guida provinciale confermandosi un autorevole punto di riferimento nel panorama italiano: è infatti membro dell’Assemblea nazionale di FIPE Nazionale e colonna portante del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione.
Sotto la sua presidenza, il territorio di Agrigento è stato il laboratorio di iniziative di altissimo profilo etico e sociale. Tra queste, il rivoluzionario progetto ” Io parlo con il dito “, che ha introdotto nei locali della provincia tovagliette basate sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), permettendo a persone con disturbi del linguaggio di interagire e ordinare in totale autonomia. Un impegno verso l’inclusione che si è spinto fino al reinserimento sociale, attraverso progetti pionieristici volti a offrire opportunità lavorative ai giovani detenuti.
Il suo mandato è stato caratterizzato da una visione del pubblico esercizio non solo come attività economica, ma come presidio di civiltà. Lo testimoniano la promozione della ” Giornata della Ristorazione “, la campagna contro l’abuso di alcol ” Bevi Responsabilmente ” e l’adesione al progetto #sicurezzaVera , volto a trasformare i locali in sentinelle contro la violenza di genere. Non è mancato, infine, il suo intervento fermo su temi critici per il territorio, come la gestione della crisi idrica ad Agrigento, a tutela della dignità delle imprese locali.
Il valore del suo operato ha ricevuto prestigiosi tributi nazionali e locali. Nel 2022 è stata insignita del premio ” Donna Imprenditrice ” dalla FIPE e, nel 2025, è stata inserita tra le cento eccellenze della mostra ” Made in Italy – Impresa al Femminile ” a Roma.
A questi si aggiungono due riconoscimenti di profondo significato territoriale: il Premio Mimosa d’Oro , assegnatole per essersi distinta come figura simbolo di impegno e umanità, capace di valorizzare il ruolo della donna nel tessuto economico e sociale siciliano, e il Premio Pippo Montalbano , che ne ha celebrato la capacità di coniugare cultura, solidarietà e senso del dovere, riconoscendola come un esempio di integrità nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.
“ È stata un’esperienza intensa e totalizzante, ” ha dichiarato Gabriella Cucchiara. “ Lascio un’associazione cresciuta in consapevolezza e rappresentatività. In vista del rinnovo statutario, concludo questo mandato con la serenità di chi ha servito il settore promuovendo il valore dei pubblici esercizi come presidi di socialità e inclusione, sia a livello locale che nazionale . ”
Il congedo di Gabriella Cucchiara dalla presidenza provinciale non è solo un atto formale, ma la testimonianza di come la leadership femminile possa agire da catalizzatore di cambiamento in un territorio complesso e ricco di sfide come quello agrigentino. In un contesto dove fare impresa richiede coraggio e visione, la sua presidenza ha dimostrato che il successo economico non può prescindere dalla responsabilità sociale. Gabriella lascia un’eredità che parla di resilienza e innovazione, confermando che il ruolo delle donne nelle istituzioni e nel mercato è il vero motore per trasformare le criticità di una terra difficile in opportunità di riscatto e di bellezza.