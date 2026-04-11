L’Asp di Palermo organizza a Lampedusa l’Alcohol Prevention Day 2026

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo organizza dal 17 al 19 aprile a Lampedusa l’Alcohol Prevention Day 2026, affiancato da uno Screening Day con visite gratuite al Poliambulatorio, nell’ambito di un’iniziativa complessiva di promozione della salute rivolta all’intera comunità.

L’Alcohol Prevention Day, promosso dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta un momento di sintesi delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche di prevenzione. L’evento coinvolgerà l’intera comunità locale con attività informative, educative e di sensibilizzazione sui rischi legati a consumo e abuso di alcol, con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute basata sulla responsabilità individuale e collettiva.

La scelta di Lampedusa risponde alla volontà dell’ASP di intervenire in un contesto territoriale strategico per attività di prevenzione di prossimità, favorendo l’accesso ai servizi e riducendo le disuguaglianze sanitarie. L’iniziativa segna anche l’avvio di un più ampio progetto biennale aziendale dal titolo “Prevenzione e contrasto alcol”, rivolto in particolare ai giovani tra i 14 e i 18 anni e alla comunità territoriale.

“Portare a Lampedusa un’iniziativa integrata come questa – afferma il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – significa dare concretezza al nostro modello di sanità di prossimità. Da un lato interveniamo sulla prevenzione dei comportamenti a rischio, a partire dall’abuso di alcol, dall’altro offriamo servizi gratuiti e accessibili alla popolazione. Riteniamo che sia questo il modello da seguire per costruire una vera cultura della salute, coinvolgendo cittadini, scuole e territorio”.

Il programma dell’Alcohol Prevention Day prevede tre giornate di attività:

• Venerdì 17 aprile: attività al Poliambulatorio e nelle scuole, con laboratori dedicati agli studenti su falsi miti, effetti dell’alcol, pressione del gruppo e sicurezza stradale (presentazione delle iniziative e degli altri progetti dell’ASP “Alcol…coalizziamoci”, “Prevenzione e Contrasto Alcol”, “Mamme Dieci Alcol Zero”);

• Sabato 18 aprile: incontro istituzionale nell’Aula consiliare del Comune, con ASP, autorità locali e rappresentanti del mondo scolastico, seguito da attività di prevenzione e da un evento pubblico in piazza con mocktail analcolici e momenti di sensibilizzazione;

• Domenica 19 aprile: prosecuzione delle attività con raccolta dati e orientamento ai servizi sanitari.

Le iniziative si svolgeranno tra il Poliambulatorio, le strade, le piazze dell’isola e l’Istituto “Ettore Majorana”, con il coinvolgimento attivo di operatori sanitari, enti del terzo settore e realtà del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e alle donne, con specifiche azioni di informazione sulla Sindrome Feto-Alcolica (FASD) e sul messaggio “zero alcol in gravidanza”.

Accanto alle attività di sensibilizzazione, al Poliambulatorio di Lampedusa è previsto lo Screening Day, con prestazioni gratuite per la popolazione nei seguenti orari:

• venerdì 17 aprile dalle ore 14 alle 19

• sabato 18 aprile dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

• domenica 19 aprile dalle ore 9 alle 13

Saranno garantiti servizi di prevenzione oncologica (screening del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto), vaccinazioni, screening visivo e logopedico pediatrico (3-8 anni). Attivo nelle stesse giornate anche lo sportello amministrativo

A Lampedusa sarà inoltre presente il team della prevenzione del randagismo. I veterinari dell’ASP effettueranno interventi di sterilizzazione e microchippatura degli animali d’affezione, a tutela della salute pubblica e del benessere animale.