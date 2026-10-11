Licata

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Sono due i venditori ambulanti, risultati sprovvisti della licenza, a finire nei guai. Nel primo caso i militari dell’Arma hanno eseguito un accertamento su un sessantenne che vendeva prodotti ortofrutticoli con un Piaggio Porter. Oltre 100 chili tra frutta e ortaggi sono stati sequestrati in assenza della necessaria autorizzazione. Nei confronti dell’ambulante è scattata una sanzione di oltre 3.500 euro. La seconda ispezione ha riguardato un altro venditore licatese a bordo di una Moto-ape. Anche in questo caso è emersa l’assenza di licenze che ha comportato il sequestro di circa 40 chili di prodotti e una sanzione di 3.650 euro. 

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